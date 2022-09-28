Kerem Alışık, Sadri Alışık mezunlarını yalnız bırakmadı

Yüzde yüz burslu eğitim veren Sadri Alışık Konservatuvarı 2022 mezunlarını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Ayşegül Erkutay’ın yönettiği, Ecem Gümüşsu imzalı “Yol-Cu-Luk” adlı oyunu mezuniyet oyunu olarak sahneleyen öğrencileri kurum eğitmenleri ve Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık yalnız bırakmadı.

Öğrencilere mesleğin bir arayış hikayesi olduğundan bahseden Kerem Alışık “Artık kanatlarınızı taktınız. Uçmayana, kanat çırpmayana gökyüzünü vermezler” diyerek meşakkatli olan meslekte iyi dileklerini iletirken, öğrenciler de kendilerine sunulan imkanlar için teşekkürlerini dile getirdiler ve pasta kesimiyle başarılarını kutladılar.

Sadri Alışık Konservatuvarı, yüzde yüz burslu olarak eğitim vermeye devam edeceği yeni dönem başvurularını kabul etmeye devam ediyor.

Sınav tarihi 10-11 Ekim 2022 olan Konservatuvarın başvuruları 3 Ekim’e kadar www.sakm.net web sitesinden gerçekleştirilebilir.