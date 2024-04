Dilovası’nda 23 Nisan törenle kutlandı

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıldönümü Dilovası’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü Dilovası’nda coşkuyla kutlandı. Törenler Dilovası Hükümet Konağı önünde ki Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Törene Kaymakam Dr.Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Balay’ın yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtı önünde ki tören önce saygı duruşu ardından da İstiklal Marşının okunması ile son bulurken, kutlama törenleri daha sonra Şehit Nihat Karadaş Stadında devam etti.

TÜRKİYE, ÇOCUKLARIMIZIN OMUZLARINDA YÜKSELECEK

Şehit Nihat Karadaş Stadından başlayan tören ise önce saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Yüce Milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklar; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 104 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın sembolü olmaya devam edecektir. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir. Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır.”dedi.

23 NİSAN SEVİNCİMİZİ BURUK KUTLUYORUZ

Daha sonra kürsüye çıkan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “Bugün 104. Yılını sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla idrak ettiğimiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olması adına bir kez daha kutlu olsun. TBMM’nin açılışı ile birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği günün adıdır 23 Nisan… Milletimizin Kurtuluş Savaşı ile birlikte var olma mücadelesi verdiği günün tarihe altın harflerle yazıldığı günün adıdır 23 Nisan… 23 Nisan bizim için öylesine bir tarih değildir. Bir dönüm noktasıdır. Emperyalist güçlerin milletimize vurmak istediği zincirleri kırmanın adıdır… O büyük günün ardında, zafere, başarıya inanmış, bir millet birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini de tüm dünyaya göstermiştir. Dünyada ilk ve yegane Çocuk Bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan coşkusu ve sevincini, tüm dünya çocuklarıyla paylaşmak, onları da mutluluğumuza ortak etmek en büyük dileğimiz. Ancak Dünyanın birçok coğrafyasında mutlu olmayı, doyasıya gülmeyi en çok hak eden çocuklarımız savaşlar, yoksulluk ve yokluklar içinde yaşamlarını yitirmektedirler. Özellikle Filistin’de ve Gazze’de her gün çocuklarımız öldürülmekte, yaşamları ellerinden alınmakta, bu durum karşısında dünya sadece seyretmektedir. Bu durum 23 Nisan sevincimizi ve coşkumuzu maalesef buruk hale getirmektedir. Tek dileğimiz dünyada ki tüm çocukların huzurla ve barış içinde yaşayacakları bir hayata kavuşmaları… Bu konuda bizlere çok iş düştüğünün farkında ve bilincindeyim. Bizler de Dilovası Belediyesi olarak her alanda çocuklarımızı destekleyeceğiz. Her zaman onların yanında olacağız. Onların mutluluğu ve huzuru için maddi ve manevi olarak projelerimizi hayata geçireceğimizden endişeniz olmasın. Son olarak konuşmamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. ‘’Küçük hanımlar, Küçük beyler ! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa

boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli, olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. ‘’dedi.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİDİR

Programda son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “İstiklal Harbi sırasında aziz milletimiz büyük bir beraberlik içerisinde mücadele vererek zafere ulaşıp Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. 23 Nisan 1923’te “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bağımsızlık konusunda ki azim ve kararlılığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. Gerçekten de aziz milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden beri destan üstüne destan yazmış ve hiçbir zaman esaret altında yasamayı kabul etmemiştir. Bugünün dünyanın tek Çocuk Bayramı olması da ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü çocuk gelecektir, çocuk gelişimdir, yükseliştir ve çocuk güvendir. Milletimizin ufku sizlerle açılacak, ülkemizin geleceği sizlerin omuzlarında yükselecektir. Geleceğimizin güvencesi siz sevgili çocuklarımızsınız. Onun içindir ki Atatürk böyle bir günü tüm çocuklar için bayram olarak ilan edip sizlere armağan etmiştir. Bundan dolayı sizlerden beklentimiz bu armağan değerini bilip çok çalışmanız ve ülkemizi muasır Medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmanızdır. Biz yetişkinlerin en büyük devi de sizlere bu yolda rehberlik edip yön göstermemizdir. Bizim gururumuz ve onurumuz da bu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Bağımsızlık ve Egemenliğimizin kazanılmasında canlarını seve seve feda etmiş, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, siz sevgili çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum.”dedi.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladıkları gösteriler, şiirler büyük beğeni topladı. Folklor ekibinin oyunları da izleyenlerden bol alkış alırken, daha sonra 23 Nisan konulu kompozisyon, şiir, resim yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Dr.Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.