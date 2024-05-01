KOBİ’lerin dijital dönüşüm yol haritası Kayseri’de değerlendirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı, 30 Nisan tarihinde gerçekleşti.Mehmet UZEL/ KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde ve Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde “Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı” gerçekleştirildi. Bu yılın ikinci ve serinin beşinci etkinliği olan konferansta; KOBİ’lerin ikiz dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, e-ticarette başarının sırrı, iş süreçlerinde dijitalleşme ve e-ihracatta yeni fırsatlar konuları masaya yatırıldı.

Turkcell Dijital İş Servisleri’nin ana, PayTR ve Digital Exchange’in platin, Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit’in altın sponsorluğunda gerçekleştirilen Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı’nın Kayseri’deki paydaşları arasında Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası yer aldı.

İş dünyasından önemli isimlerinin yer aldığı panellerde KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve sektörler özelinde faydalı bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dijitalleşmeyle birlikte verimliliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Artık KOBİ’lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları, birbirlerine tamamlayıcı olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri de son derece önemli. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Teknoloji sayesinde iş bölümünü eskisinden çok daha verimli bir halde gerçekleştirebiliyoruz. Yine teknoloji sayesinde bu iş bölümünü izleyip, takip edebiliyoruz. Yapay zeka sayesinde aksaklıkları insana ihtiyaç duymadan tespit edebiliyor, daha problemler ortaya çıkmadan önleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ’lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek. Dijitalleşmek artık bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ikiz dönüşüme dikkat çektiği konuşmasında, “Yeşil dönüşüm bir tercih ya da alternatif değil, artık bir zorunluluktur. Hepimizin gerekli önlemleri alması ve bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Karbon ayak izinden dolayı ihracatçılarımızın ihracat yapamayacak hale gelmesini tercih etmeyiz, zaman daralıyor. Bunun gibi dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli üretime de hazır hale gelmeliyiz. Onun için ’ürünlerinizi dijital ortama taşıyın’ diyoruz. Dijitalleşmek artık ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline geldi. Bu sebeple ne üretiyorsanız, ne alıp satıyorsanız bunu mutlaka dijital platformlarda yapmalısınız. Aksi takdirde, dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsanız rekabet etme şansınız kalmaz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “İş dünyamızın yenilikçi bir vizyon benimseyerek dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Dijital dönüşümün global çapta bir kalkınma hareketi haline geldiği çağımızda, firmalarını geleceğe taşımak isteyen işletmeler de artık bu dönüşüme katılmak zorunda. Bu yolculuğun kolay olmadığının farkındayız. Üstelik varış noktası olan bir yolculuk da değil, sürekli güncellenen bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inandığımız, Akıllı KOBİ'nin hayata geçirilmesinde ve bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin bir diğer açılış konuşmacısı Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, “Bu sene Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferanslarının ikinci durağı Kayseri’de KOBİ’lerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl üç ilde 100 binin üzerinde KOBİ’ye erişmeyi başaran Akıllı KOBİ, 2024 yılında altı ilde 200 bin KOBİ’ye erişme hedefiyle yola çıktı. Dijital dönüşümün öncüsü birbirinden değerli markalarla Türkiye genelinde KOBİ’lerimizin dönüşümlerini hızlandırmayı ve onlara rehberlik edinmeyi görev edindik. Bu misyonla Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar ise, “Akıllı KOBİ ve KOBİ’lerin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” panelinde dijital ve yeşil dönüşüme vurgu yaparak konuşmasına devam etti: “Dijital dönüşüm TOBB olarak odaklandığımız ana alanlardan biri. Tabii ki dijital dönüşüm sürecine önce TOBB ve Oda-Borsalardan başladık. Üyelerimize sunduğumuz çok sayıda hizmeti dijitalleştirdik. Bununla birlikte, geliştirdiğimiz Akıllı KOBİ Platformu ile Türk iş dünyasının dijital dönüşüm sürecine rehberlik ediyoruz. KOBİ’ler ile teknoloji şirketlerini dijital dönüşüm ortak paydasında bir araya getiriyoruz. Dijital dönüşümü artık yeşil dönüşümle birlikte el almamız gerekiyor. Buna ikiz dönüşüm deniliyor. İşte bu vizyonla TOBB Karbon Platformu ile üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine destek oluyoruz. Bugün Kayseri iş dünyasına da ikiz dönüşümün öneminden bahsettik.”

2024 YILINDA 6 ŞEHİRDE 200 BİN KOBİ’YE ULAŞILACAK

2023 yılında fizikselde bin 262, online’da ise 100 binin üzerinde KOBİ’ye erişen, toplamda 30 KOBİ’ye 300 bin TL üzeri değerde ücretsiz dijitalleşme çözüm paketlerinin sağlandığı Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansları, 2024 yılında Kayseri’nin ardından Türkiye’nin dört ilinde daha KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemeye ve hızlandırmaya devam edecek.