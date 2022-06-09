Bursa İnegöl teknoloji ile üçüncü kez buluşacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2019 yılında düzenlediği İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali’nin 3’üncüsü için hazırlıklar başladı.BURSA (İGFA) - Teknoloji yarışmaları, konserler, kariyer söyleşileri ve proje stant sunumlarının yer alacağı festival, 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin lansmanı, dün DOSTUM tesislerinde yapılarak 2 ay sürecek yarışma kayıtları alınmaya başladı.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilki gerçekleştirilen ve ikincisi geçtiğimiz yıl yapılan Teknoloji Festivali ile bu alanda büyük ilgi çekmişti. Bu yıl daha da geliştirilerek dolu dolu bir içerikle 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivalinin yapılması için hazırlıklar başladı. 15-16-17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak İnegöl Ulusal 3. Teknoloji Festivalinin lansmanı, DOSTUM tesislerinde gerçekleştirildi.

10 AYRI KATEGORİDE YARIŞMALAR YAPILACAK

Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak adına her geçen yıl etkisini artırarak daha güçlü bir Teknoloji Festivali gerçekleştiren İnegöl Belediyesi’nin bu yıl düzenleyeceği festival 4 gün sürecek. 10 ayrı kategoride yarışmaların yapılacağı festivalde, toplamda 125 bin TL ödül dağıtılacak.

Başvuruları 08 Haziran itibariyle alınmaya başlayan yarışmalar için son başvuru 8 Ağustos olarak açıklandı.

Yarışma Kategorileri; Drone Yarışması (Sabit Kanatlı – Döner Kanatlı), Robot Yarışması (Mini Sumo – Hız Parkuru – Zorlu Parkur), Mini Roket(Paraşütlü) Yarışması (Başarılı İniş – En Stabil Uçuş – Özgün Tasarım), Model Uçak Yarışması (Görev Tamamlama – Model Planör), Crawler Yarışması (Hız Parkuru – Görev Tamamlama), Eğitim Teknolojileri Yarışması (İlkokul – Ortaokul – Lise), Çevre ve Atık Yönetimi Teknolojileri Yarışması (İlkokul – Ortaokul – Lise), Topluma Hizmet Uygulamaları Teknolojileri Yarışması (Ortaokul – Lise), Turizm Teknolojileri Yarışması (Ortaokul – Lise) ve Kağıt Uçak Yarışması (Ortaokul – Lise) olarak belirlendi.