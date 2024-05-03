TÜPRAŞ'ta baca tamiri yapan işçi hayatını kaybetti

İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ'ta yıkılan bacayı tamir eden 21 yaşındaki Barış Taşçı düşerek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de TÜPRAŞ'ta çalışan Barış Taşçı adlı işçi, yıkılan bacanın tamiri sırasında düşerek hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili TÜPRAŞ'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İzmir Rafinerimizde, gayri faal olan ham petrol ünite bacasının yıkım işlerinde faaliyet gösteren tedarikçimiz GNG şirketi bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşımız Barış Taşçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yapılan çalışma esnasında yüksekten düşerek yaralanan arkadaşımıza ilk müdahalesi acil durum ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Derhal Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. İlgili kurumlar tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Sürecin takipçisi olacağımızı duyurur, hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.