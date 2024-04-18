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İzmir'de konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Mart ayında İzmir’de 5 bin 858 olan konut satışı 2024 yılı Mart ayında %9,5 artarak 6 bin 413 oldu

EKONOMİ 18.04.2024, 13:34
İzmir'de konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Mart ayında İzmir’de 5 bin 858 olan konut satışı 2024 yılı Mart ayında %9,5 artarak 6 bin 413 oldu.İZMİR (İGFA) - Ülkemiz  genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve ,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.

İZMİR’DE BİN 672 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak bin 672 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,1 oldu.

İZMİR’DE 4 BİN 741 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ,7 artarak 4 bin 741 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,9 oldu.

İZMİR’DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 882 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,5 azalarak 882 oldu. Mart ayında satışı yapılan konutların ,8’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İZMİR’DE MART AYINDA YABANCILARA 24 KONUT SATILDI

İzmir’de Mart ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %73,9 azalarak 24 oldu. Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,9 azalarak bin 778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ

İzmir'de 2024 yılı Mart ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 703 konut satılırken Buca’yı 673 konut satışı ile Menemen, 612 konut satışı ile Karşıyaka, 471 konut satışı ile Torbalı, 409 konut satışı ile Karabağlar, 408 konut satışı ile Çiğli, 391 konut satışı ile Bornova, 359 konut satışı ile Konak, 248 konut satışı ile Aliağa ve 238 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

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