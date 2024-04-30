Malatya Büyükşehir'den sanat kurslarına yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi sanata gönül veren ve kendini geliştirmek isteyenlere destek olmaya devam ediyor. Malatya’nın kültür ve sanat şehri olarak anılması adına her türlü yeniliği ve ayrıntıyı dikkate alan Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar için faydalı olacak tüm sanat dallarını da hayata geçiriyor.MALATYA (İGFA) - Özellikle gençlerin sosyalleşmelerine, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara yoğun ilgi gösteriliyor.

Ücretsiz olarak verilen kurslara katılım sağlayan kursiyerler, bir yandan sanatlarını icra ederken, diğer taraftan da alanında yapmış oldukları eserlerle aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar.

Eğitim, kültür ve sanatın merkezi haline gelen MABESEM’de gerçekleştirilen kurslar hakkında bilgi veren Sanat Merkezi Koordinatörü Yusuf Seval, “40 atölyemizle 37 branşta hizmet veriyoruz. Kurslarımız ücretsizdir. 7’den 70’e herkes kurslara katılıp, öğrenmek istedikleri alanların hepsinde eğitim almaktadır” dedi.

MİSAFİR KURSİYER KABUL EDİLİYOR

Yağlı boya kursuna katılmak isteyen kursiyerleri misafir kursiyer olarak başlattıklarını söyleyen Usta Öğretici Derya Gül Koca ise, “Atölyede yağlı boya çalışmaları yapıyoruz. Aslında bu çalışmalar Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanlardan dolayı gerçekleşiyor. Kursiyerler sadece malzemelerini alarak kurslarımıza katılım sağlayabiliyorlar. Kursiyerler kendilerini geliştirdikçe maddi olarak kazanç da sağlayabiliyorlar. 20 kursiyerimiz bulunuyor. Katılım sağlamak isteyen kursiyerlerimizi misafir olarak da kurslara alabiliyoruz” sözlerine yer verdi.

Eşinin vefatından sonra yalnız kaldığı için sanat etkinliği ile uğraşmayı tercih eden Sanat Merkezi kursiyerlerinden 73 yaşındaki kursiyer Aliye Gülbenk, 2016 yılından beri Sanat Merkezi’ndeki kurslara katılım sağlıyor.

Kursiyerlerden emekli Zehra Özüberk ise, yıllardan beri içinde bir resim yapma isteğinin olduğunu ve bunu emekli olunca başardığını dile getirdi.