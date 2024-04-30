Bursa Unesco Derneği'nden SOKÜM için ulusal yarışma

Bursa Unesco Derneği'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Son başvuru 21 Ağustos 2024.BURSA (İGFA) - Bursa Unesco Derneği'nin Somut Olmayan Kültür Mirası Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARI (SOKÜM)'nın ana konu olduğu yarışmaya Türkiye sınırlarında çekilmek kaydıyla her kentten yöreden bölgeden fotoğraflar kabul edilebilecek.

Dijital (Sayısal) bölümde, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategori olup; renkli veya siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirileceği yarışmaya her katılımcı en fazla 4 adet eserle katılabilecek.

Geleneksel Sanatlar Derneği ve Görsel Kültür Derneği'nin de destek verdiği fotoğraf yarışmasının seçici kurulunda ise; Alper Bilsel (Akademisyen Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak., Fotoğrafçı), Bilge Egemen (Belgesel Fotoğrafçı, Yönetmen, Gazeteci), Hulki Muradi (EFIAP/D1, PPSA, CIAAP, Fotoğrafçı, Eğitmen), Kamil Fırat (Akademisyen, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, Fotoğrafçı), Ömür Demirel (Kültür Bakanlığı Folklor Araştırmacısı), Şerif Borand (Bursa Unesco YK üyesi, Görsel Kültür YK üyesi, Fotoğrafçı) ve Zedal Kondakçı (Bursa İl Kültür Turizm Müd. SOKÜM Uzmanı, Fotoğrafçı) yer aldı

Yarışmaya katılım sağlayacak fotoğraflarda çekim tarihi sınırlaması olmazken, yarışma şartnamesi için tıklayabilirsiniz