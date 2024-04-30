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Evcil Hayvan Maması sektörü dernekleşti

Kedi ve köpek mama sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı paydaşlar, Evcil Hayvan Maması Derneği (PETFA) dernek çatısı altında bir araya geldi

YAŞAM 30.04.2024, 17:47
Evcil Hayvan Maması sektörü dernekleşti

Kedi ve köpek mama sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı paydaşlar, Evcil Hayvan Maması Derneği (PETFA) dernek çatısı altında bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Evcil hayvan mama sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı paydaşları dernek çatısı altında bir araya getiren Evcil Hayvan Maması Derneği (PETFA) kuruldu.

Derneğin kuruluşunu paylaşmak amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen lansman toplantısına kamu paydaşları, Avrupa Yem Endüstrisi Federasyonu (FEDIAF) Genel Sekreteri, yabancı ülkelerin temsilcileri, kedi ve köpek mama sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, veteriner hekimler ve akademisyenler katıldı.

Sektörde bir ilki temsil eden PETFA; güvenli, kaliteli, besleyici ve sektörel standartlara uygunluk ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiş paketli hazır mamaların hayvan sağlık ve refahı açısından olumlu etkilerini ön plana alan kamuoyu farkındalık çalışmaları yürütürken, sektöre yönelik regulasyonel ve kurumsal altyapının uluslararası standartlar doğrultusunda güçlendirilerek ilerletebilmesi adına kamu ve özel sektör paydaşları ile düzenli iş birliği ve çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Dernek ayrıca, kedi ve köpeklerin toplumdaki önemli rolünü vurgulamaya ve sorumlu evcil hayvan sahipliğini teşvik etmeye yönelik farkındalık çalışmaları da yürütmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE’DEKİ EVCİL HAYVAN MAMA SEKTÖRÜ 1,9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Derneğin lansman toplantısında konuşan PETFA Yönetim Kurulu Başkanı Çağla Çavuşoğlu, Türkiye’de evcil hayvan mama sektörünün büyüklüğünün yaklaşık olarak 1,9 milyar dolara ulaştığını, sektörde atılacak adımların yalnızca hayvan sağlık ve refahına değil; sektörün gelişimine, global pazardaki konumuna ve ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.

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