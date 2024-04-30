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MSB: Hakuruk'ta 5 terörist etkisiz
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM 30.04.2024, 16:03
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürdüğü belirtilen paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" ifadesine yer verildi.
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