Deprem timleri hazır kıta

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir Türkiye gerçeği olan depreme karşı personelini her an hazır tutmak için sürekli eğitimler düzenliyor.ANTALYA (İGFA) - Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 79 can kurtararak, büyük bir başarıya imza atan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, kadrosuna kattığı yeni itfaiyecilere, oluşturulan deprem simülasyon enkazında eğitim veriyor. Gerçeği aratmayan, enkaz karanlığını yaşatmak için gece düzenlenen eğitim ve tatbikatlarda, tecrübeli itfaiyeciler genç itfaiyecilere deneyimlerini aktarıyor. Genç itfaiyeciler deprem başta olmak üzere afetlere yönelik arama kurtarma becerileri kazanırken, zorlu görevlere hazır hale geliyor.

Arama kurtarma çalışmalarında ortaya koyduğu özveri ve başarılarla adından sıkça söz ettiren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu başarıyı gerçekleştirdiği eğitim ve tatbikatlarla pekiştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne yeni katılan itfaiye personellerine Döşemealtı ilçesinde bulunan deprem simülasyon alanında kapsamlı arama kurtarma eğitimi veriyor. Gerçeğini aratmayan bu eğitimlerde, genç itfaiyecilere deprem başta olmak üzere afetlere yönelik kurtarma operasyonlarında gerekli beceriler kazandırılıyor.

275 YENİ İTFAİYECİYE ZORLU EĞİTİM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 79 kişiyi enkaz altından sağ çıkararak büyük bir kahramanlık sergilemişti. Şimdi, bu tecrübe ve birikim, teşkilata yeni katılan itfaiye personellerine aktarılıyor. Başkan Muhittin Böcek’in göreve geldiği günden bu yana itfaiye kadrolarına katılan toplam 275 yeni itfaiye eri bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak, halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

MOLOZ YIĞINI ALTINDA UYGULAMALI EĞİTİM

İtfaiye kadrolarında yeni göreve başlayan itfaiye erleri deprem, yangın ve diğer afet durumlarında karşılaşabilecekleri vakalar konusunda özel olarak eğitiliyor. Son olarak Döşemealtı İlçesi’nde yer alan deprem simülasyon alanında gerçekleştirilen gece eğitiminde itfaiye erleri, deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçeğini aratmayan bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Deprem sonrası enkaza dönen moloz yığınlarının altında kalan vatandaşların nasıl kurtarılacağı konusunda gerçekleştirilen eğitimde kazazedelerin tespiti, teknik arama ve enkaz kurtarma gibi konular detaylı bir şekilde işlendi. Kurtarmalarda kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verilirken, bu ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı.

İTFAİYECİLER HER AN HAZIR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekip Amiri Fatih Çiftsürenoğlu, aralarına yeni katılan personelin olaylara anında müdahale edebilmesi ve tecrübe kazanabilmesi için eğitimlerin önemini vurguladı. Eğitimlerin hayli zorlu olduğunu belirten Çiftsürenoğlu, “Bugün deprem simülasyon alanında olası bir deprem ve göçük olayları sonrası enkaz altında bulunanların yerlerinin tespit edilmesi ve bulundukları alandan çıkarılabilmesi için eğitim yaptık. Ekipman kullanma, kazazede tespiti için fiziki ve teknik arama, enkaz kırma, yaralının yanına inme ve yaralı tahliyesinde uyguladığımız domuz damı tekniklerini öğrendiler. Sadece yeni katılan arkadaşlarımız değil tüm personelimiz belli aralıklarla bu eğitimleri alıyor. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi olarak tüm personelimizle yangın, kaza, afet durumlarına her an hazır şekilde eğitimlerini sürdürerek vatandaşların güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyor” dedi.