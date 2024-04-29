CHP'li ilçe belediye başkanları önce Valiliği, daha sonra Büyükşehir'i ziyaret etti

Bursa'da son yerel seçimlerde ilçe belediyelerindeki sayısını artıran CHP, yeni ilçe belediye başkanlarıyla Bursa protokolünü ziyaret etti.BURSA (İGFA)- Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile birlikte ilk ziyaret Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak aklı dikkate alarak ilçelerimizi yönetecek, birlikte çalışarak kentlerimizi hak ettiği noktaya taşıyacaklarının sözünü veren belediye başkanları, daha sonra CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i de makamında ziyaret ettti.

Ülke gündemini ve yerel seçimlerin de değerlendirildiği ziyarette, ilçelerdeki çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yapılan ziyarete CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da eşlik etti.

Başkan Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Bursa'ya hizmet etmek için yola çıktıkları başkanlarla Bursa için gerçekleştirecekleri nitelikli projeleri konuştuklarını ifade ederek, "Bursamız için hep birlikte çalışacağız, hep birlikte gülümseyeceğiz" mesajını yineledi. Ziyarette ilçe belediye başkanları, Başkan Bozbey’e çeşitli hediyeler takdim etti.