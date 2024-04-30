Bursa'da Kut'ül Amare Zaferi unutulmadı

1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında Irak'ın Kut şehrinde gerçekleşen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Zaferi’nin 108. yıl dönümü kutlama programı, Bursa'da BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, milletin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi’nin 108. yıl dönümü kutladı. Kut'ül Amare Zaferi'nin sadece geçmişten bir ders değil, aynı zamanda geleceğe dair bir ışık tuttuğunu ifade eden Taşdelen, "Bu zafer, bize zorluklar karşısında asla pes etmememiz gerektiğini, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece herşeyin üstesinden gelebileceğimizi göstermektedir. Kut'ül Amare Zaferi’nin mümtaz komutanı Halil (Kut) Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anarken bugünkü programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, müzik dinletisi ve video gösterimi ile devam eden tören, “Kut’ül Amare Zaferi” adlı oratoryonun sergilenmesinin ardından sona erdi.