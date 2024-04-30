23 ilde 109 'Sibergöz'altı!

Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen "Sibergöz-36"operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Sibergöz-36 operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre 116 adet banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile 10 adet otomobil, 2 adet villa/daire, 5 adet arsa olmak üzere toplam 52 Milyon TL’lik taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1785322974997811339