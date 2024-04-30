Türkiye’de inşaat sektörünün son durumu

Herkes Duysun TV’de Gülay Soydan Pehlevan'ın hazırlayıp sunduğu Önce Ekonomi programına bu hafta Bursa Grup İnşaat A.Ş. Koordinatörü Mustafa Andıç konuk oluyor.

M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan Önce Ekonomi programına bu hafta Bursa Grup İnşaat A.Ş. Koordinatörü Mustafa Andıç konuk oluyor.

İşçi maliyetlerinin inşaat yapımının önüne geçtiğini söyleyen Mustafa Andıç "Usta bulamıyoruz. Herkes üniversite açmış herkes üniversiteye gitmeye çalışıyor. Bu üllkeye ustada lazım. bunun bir sıkıntısı var. Bu yüzden ustalık maliyeti yükseliyor." Dedi.

Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fiyatların enflasyonun altında ilerlediğini dile getiren Mustafa Andıç "Bunu enflasyonla değerlendirmemiz lazım. Şuana göre enflasyonun altında. Bunun bir müddet daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Balon fiyatlar değil diyebiliriz. Her sektörde var bu şişirmeler. Talebe yetişemeyen arz ile karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan kentsel dönüşüm yapmak zorundayız." İfadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe 2. ülke olduğumuzu söyleyen Andıç "Türkiye bu konuda çok bilinçli yılda 20 Milyar'ı geçik bütçeye sahip. Ülkeler arası diyaloglar çok etkili. Bir anda işler durabiliyor işçiler işsiz kalabiliyor ama bu her zaman olabilecek şeyler. Dünyanın her bir yerinde iş yapıyoruz. Çok iyi yerdeyiz ve gelişerek büyüyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ NASIL YAPILMALI?

İşçi maliyetlerinin inşaat yapımının önüne geçtiğini söyleyen Mustafa Andıç "Usta bulamıyoruz. Herkes üniversite açmış herkes üniversiteye gitmeye çalışıyor. Bu üllkeye ustada lazım. bunun bir sıkıntısı var. Bu yüzden ustalık maliyeti yükseliyor." Dedi.

FİYATLARI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Fiyatların enflasyonun altında ilerlediğini dile getiren Mustafa Andıç "Bunu enflasyonla değerlendirmemiz lazım. Şuana göre enflasyonun altında. Bunun bir müddet daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Balon fiyatlar değil diyebiliriz. Her sektörde var bu şişirmeler. Talebe yetişemeyen arz ile karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan kentsel dönüşüm yapmak zorundayız." İfadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe 2. ülke olduğumuzu söyleyen Andıç "Türkiye bu konuda çok bilinçli yılda 20 Milyar'ı geçik bütçeye sahip. Ülkeler arası diyaloglar çok etkili. Bir anda işler durabiliyor işçiler işsiz kalabiliyor ama bu her zaman olabilecek şeyler. Dünyanın her bir yerinde iş yapıyoruz. Çok iyi yerdeyiz ve gelişerek büyüyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ NASIL YAPILMALI?

Kentsel dönüşümü değerlendiren Andıç "Türkiye genelinde tam bir fiyasko oluştu. Biz kentsel dönüşümü başaramadık. Yaşanılabilir bölgeyi yaşanmaz hale getirdik oraya dükkan getirdik vs. vs. Altyapımız yeterli değil çünkü başarılı olamadık. Kentsel dönüşüm beka sorunudur." Dedi.

İşçi maliyetlerinin inşaat yapımının önüne geçtiğini söyleyen Mustafa Andıç "Usta bulamıyoruz. Herkes üniversite açmış herkes üniversiteye gitmeye çalışıyor. Bu üllkeye ustada lazım. bunun bir sıkıntısı var. Bu yüzden ustalık maliyeti yükseliyor." Dedi.

FİYATLARI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Fiyatların enflasyonun altında ilerlediğini dile getiren Mustafa Andıç "Bunu enflasyonla değerlendirmemiz lazım. Şuana göre enflasyonun altında. Bunun bir müddet daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Balon fiyatlar değil diyebiliriz. Her sektörde var bu şişirmeler. Talebe yetişemeyen arz ile karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan kentsel dönüşüm yapmak zorundayız." İfadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe 2. ülke olduğumuzu söyleyen Andıç "Türkiye bu konuda çok bilinçli yılda 20 Milyar'ı geçik bütçeye sahip. Ülkeler arası diyaloglar çok etkili. Bir anda işler durabiliyor işçiler işsiz kalabiliyor ama bu her zaman olabilecek şeyler. Dünyanın her bir yerinde iş yapıyoruz. Çok iyi yerdeyiz ve gelişerek büyüyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ NASIL YAPILMALI?

Kentsel dönüşümü değerlendiren Andıç "Türkiye genelinde tam bir fiyasko oluştu. Biz kentsel dönüşümü başaramadık. Yaşanılabilir bölgeyi yaşanmaz hale getirdik oraya dükkan getirdik vs. vs. Altyapımız yeterli değil çünkü başarılı olamadık. Kentsel dönüşüm beka sorunudur." dedi.