Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube’nin 1 Mayıs açıklamasına katıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube’nin 1 Mayıs açıklamasına katılarak işyeri temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Başkan Kınay’ın emekçilerle buluşarak açıklamayı dinlemesi için DİSK Genel-İş adına teşekkür eden iş yeri temsilcileri, 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını söyledi.

“DÜNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Seçim çalışmalarında da sık sık emekçilerle bir araya gelerek onların mücadelesinde yanlarında olacaklarını söyleyen Başkan Kınay, 1 Mayıs açıklamasında da işçileri yalnız bırakmadı. Yarın emekçilerle birlikte 1 Mayıs için alanlarda olacağını belirten Başkan Kınay, “Bugün salonlarda yarın alanlarda olacağız ama her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacağız” diyerek, söylenen sözlerin eyleme geçmesi için mücadeleyi büyütmek zorunda olduklarını söyledi. Karabağlar’da yaktıkları kıvılcımı İzmir’e, İzmir’den tüm Türkiye’ye hak ettikleri yaşamı birlikte oluşturacaklarını ifade eden Başkan Kınay, burada hem sendikaya, hem emekçilere hem de kendilerine çok büyük bir görev düştüğünün altını çizdi. Karabağlar’da vatandaşların hakları için dünden daha çok çalışacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, yarın birlikte alanlarda olacaklarını söyledi. Karabağlar’da emekçilerle omuz omuza olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Kınay, onların emeğine bir el daha olmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.