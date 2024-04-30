KO-MEK’te ilk sergi Kartepe ile başladı

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı ilçe sergileri bu yıl Kartepe ilçe sergisi ile başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine başladı.

Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler ilk olarak Kartepe’de vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini Kartepe ilçesinde açan KO-MEK sergilediği el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Sizlerden özellikle rica ediyorum. Toplumun hassasiyetlerine sahip çıkalım. Bizler sizler için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yaparak, bizlerin çalışmalarına ortak olun” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AK Parti Kartepe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarının yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KO-MEK BENİM İÇİN İKİNCİ BİR HAYAT OLDU”

Söyleşinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına Köseköy Kurs Merkezi kursiyerlerinden Emel Kondul konuşma gerçekleştirdi. Emekli olduktan sonra kendisini boşlukta hissettiğini belirten Kondul, “KO-MEK benim için ikinci bir hayat oldu. Burada öğrendiklerimle adeta kendime emeklilik sonrası ikinci meslek edindim. KO-MEK sayesinde hayat boyu öğrenme ve sosyalleşme imkânı buldum. Bize bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KO-MEK SERGİLERİ İLE KARTEPE YAZA HAZIRLANIYOR”

Açılışta bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yıllardır bu sergileri geziyorum. Bu sergiler beni ve Kartepe’yi yaz geliyor hissiyatına sokuyor. KO-MEK sergileri gerçekten başlı başına çok büyük bir organizasyon. Emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.