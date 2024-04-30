Bursa’da 1 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde raylı ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla sadece raylı ulaşım sisteminde geçerli olmak üzere 08.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların Bursakart’larını kullanmaları gerekiyor.

