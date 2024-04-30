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Bursa’da 1 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım
Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde raylı ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı
GÜNDEM 30.04.2024, 16:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde raylı ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla sadece raylı ulaşım sisteminde geçerli olmak üzere 08.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların Bursakart’larını kullanmaları gerekiyor.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
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|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Samsunspor
|34
|39
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Karagümrük
|34
|36
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|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
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|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
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|32
|55
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|32
|53
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|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14
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