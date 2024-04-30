Başkan Zeyrek: “Emeğin ve emekçinin yanında olacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Zeyrek, “İşçiye, işçinin emeğine, alın terine ve ürettiği her şeye değer veren bir ilkeyle çalışmaya, emekçinin yanında olacak çalışmalara imza atmaya kararlıyız” dedi.MANİSA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, mesajında şunlara yer verdi: “1 Mayıs; emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve birlik ruhunun simgesidir. Mücadele ile bedel ödenerek kazanılan bu özel gün dolayısıyla tüm emekçilerimizin, işçilerimizin, köylülerimizin ve üretime katkı sağlayan herkesin Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.

Ekonomik sıkıntıların bu kadar büyüdüğü bir ortamda, tüm yükün emekçilerin omuzlarına yüklenmeye çalışıldığını görüyoruz ve bunu kabul etmediğimizin bilinmesini istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin kötü ekonomi yönetiminin bedelini ödemesinin de doğru olmadığına inanıyoruz. Bir bedel ödenecekse, tasarruf yapılacaksa bu işçilerin, emekçilerin hakları üzerinden olmamalıdır. Şatafattan, gösterişten, yandaşlar akıtılan milyarlarca liradan, yanlış ekonomik politikalardan vazgeçerek olur. Zira inanıyoruz ki bu ekonomik buhrandan çıkışın yolu üretimden geçer. Üreten işçinin, emekçinin hakkını almasından, mutlu olmasından ve üretimine devam etmesinden geçer.

Başta Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan mesai arkadaşlarım olmak üzere şehrimdeki, ülkemdeki ve tüm dünyadaki işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum.

Daha güzel günlerde 1 Mayıs’ı mutluluk ve coşkuyla kutlayacağımıza inanıyorum.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlu olsun.”