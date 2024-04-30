Cargill ile Tekgıda arasında TİS imzalandı

Cargill Türkiye ile Tekgıda-İş Sendikası arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin ardından işveren ve sendika heyetlerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi. İSTANBUL (İGFA) - İmza törenine Cargill Türkiye adına İnsan Kaynakları Direktörü Murat Boğahan, Gıda Çözümleri Fabrika Operasyonları Direktörü Mustafa Cem Bilge, Gıda Çözümleri Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil ile TÜGİS Genel Sekreteri Altay Özgür, Nazalı Danışmanlık İş Hukuku Partneri Avukat Nazif Karataş ve Avukat Buket Rona katıldı.

Cargill Gıda Çözümleri Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, 308 çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin çalışanları memnun edecek koşullarda noktalamış olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tekgıda-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre iyi kazanımların elde edildiği” belirtildi.

Sendika heyetinde Genel Başkan Mustafa Türkel, Genel Sekreter İbrahim Ören, Genel Mali Sekreter Ali Bükülmez, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, Genel Eğitim Sekreteri Engin Öz, Endüstriyel İlişkiler ve Toplu İş Sözleşmesi Koordinatörü Avukat Nilgün Çelik Türkmen, Endüstriyel İlişkiler ve Toplu İş Sözleşmesi Koordinatörü İzel Erdoğan Kılınç ve işyeri temsilcileri Hüseyin Serin, Zafer Kayabey ve Şenol Önsüz yer aldı.