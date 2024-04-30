Birleşik Krallık kapasitesini iki katına çıkardı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yılında Birleşik Krallık için kapasitesini yaklaşık iki katına çıkardığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Birleşik Krallık’ta bu yaz koltuk kapasitesini bir önceki yıla kıyasla yüzde 87’lik bir artışla 1,3 milyona yükselten hava yolu, gelecek yıl da bu pazarda büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

2024 yazında Birleşik Krallık operasyonlarına Londra Stansted ve Leeds Bradford havalimanlarını ekleyerek uçuş noktalarını 7’den 9’a çıkaran SunExpress, ayrıca Türk Rivierası ve Anadolu hattında pek çok noktada frekans artışı sağlayarak yolcularına daha fazla seçenek sunuyor.

Bu yaz, Birleşik Krallık’taki 9 havalimanından haftada 136 uçuş gerçekleştirmeyi planlayan SunExpress’in Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki 5 yeni rotası ise şöyle: Londra Stansted-Adana, Londra Stansted-Antalya, Londra Stansted-Gaziantep, Edinburgh-Dalaman ve Leeds Bradford-Antalya.

Deniz ve güneş seyahatlerinin yanı sıra kültür, spor, gastronomi ve kış turizmi de dahil olmak üzere pek çok seyahat türünde Türkiye turizmini destekleyen ve turizm sezonunu tüm yıla genişletmeyi amaçlayan SunExpress, 2024-2025 kış sezonu için Londra Stansted ve Manchester’dan haftada 4 ek uçuşla Birleşik Krallık seferlerini artırıyor.