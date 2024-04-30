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Turizm geliri ilk çeyrekte arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu

GÜNDEM 30.04.2024, 15:58
Turizm geliri ilk çeyrekte arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm İstatistikleri için 2022 yılında gerçekleştirilen revizyonun devamı niteliğindeki 2024 yılı revizyonu ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin verinin kullanımına başlandı. Ziyaretçilerin kullandıkları sınır kapısı türü (deniz, demir, hava, kara) ayrımında hesaplamalar yapılarak örnekleme tasarımı güncellendi. Bunun sonucunda, turizm gelir ve gideri için planlanan revizyonlar tamamlanarak söz konusu revizyon 2012'den 2023'ü kapsayacak şekilde uygulandı.

Turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 21'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 16,7, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 11,5 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları yüzde 2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 11,8 ve paket tur harcamaları yüzde 19,4 arttı.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ

İkinci sırada yüzde 31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. 

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel harcamalar, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.

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