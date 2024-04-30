Yenilebilir yabani otları eğitimde tanıdılar

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Yenilebilir yabani otlar” eğitimine katılanlar, bilmedikleri bir çok otu tanıdı ve nasıl tüketebileceklerini öğrendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Yenilebilir Yabani Otlar Eğitimi” büyük ilgi gördü.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen eğitimi ziraat mühendisi Kemal Özdemir verdi.

Katılımın yoğun olduğu eğitimde Özdemir, katılımcılara hem yenilebilir yabani otlar grubundaki bitkileri tanıttı, hem de tüketilebilirliği hakkında bilgiler verdi. Yabani otların yüzyıllardır insan beslenmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Özdemir, “Baharın gelişiyle doğada çıkmaya başlayan yabani otlar gastronomik ve bitkisel zenginlik açısından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmakta ve bunların 4 bine yakını endemiktir. Yenilebilir yabani otlar grubunda yer alan bitkiler aynı zamanda düşük bütçeli gıdalar arasında yer almaktadır. Tatlarının nasıl olduğunu ya da ne yemekler yapıldığını göstermek için Hasanağa Gıda Merkezi’nde uzman ekiple 6 farklı tarif uyguladık. Hem düşük bütçeli hem de sağlık açısında faydalı yabani otları iyi tanıyıp tüketebilirsiniz” diye konuştu.

Eğitim sonunda yabani otlardan yapılan yiyecekler de tanıtıldı. Katılımcılar gelincik şerbeti, çiriş otu böreği, semiz otu-sebzeli arpa şehriye salatası, balık otu turşusu, balık otu kavurması, ısırganlı kiş ve gelincik köftesi yiyeceklerin tadına bakarak yabani otlarla neler yapabileceklerini de öğrendi.