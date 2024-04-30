Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığından TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını duyururken, haberlere konu edilen aracın başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde kamuoyunda yer alan söz konusu araçlara ilişkin açıklama yaptı

Kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamada, makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiğinin altı çizildi.

"O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır" denilen açıklamada, "2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/diyanetbasin/status/1785313607703544022