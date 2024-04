Selçuklu'da öğrenciler yazarlarla buluşuyor

Selçuklu Belediyesi “Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla Kütüphaneler Haftası’nda başlattığı okur yazar buluşmaları ile yazarlar ve öğrencileri bir araya getiriyor. 15 Mayıs’a kadar devam edecek olan buluşmalardan ilk,orta ve lise düzeyinde 40 okul faydalanacak.KONYA (İGFA) - Eğitime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Selçuklu Belediyesi, öğrencilerin ufkunu açacak bir projeyi daha hayata geçirdi. “Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla Kütüphaneler Haftasında başlayan okur-yazar buluşmalarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler yazarlarla kitapları üzerinden söyleşi gerçekleştiriyor.

Bu söyleşiler kapsamında Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen söyleşide yazar Abdullah Harmancı “Hışırtı Avcısı ” kitabıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin kitabı okumasının ardından düzenlenen söyleşide yazar öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Başarı ve azmin önemine dikkat çeken yazar Abdullah Harmancı öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri doğrultusunda önemli bilgiler vererek yazarlık hayatında yaşadıklarından örnekler verdi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “HEDEFİMİZ DAHA DONANIMLI NESİLLER YETİŞTİRMEK”

Eğitimin her alanında desteklerinin sürdüğüne vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Çocuklarımızın ufuklarının genişlemesi, hayata yeni pencerelerden bakabilmelerini sağlamak amacıyla okumayı ve analiz yeteneklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Okumadığın gün karanlıktasın sloganıyla okumanın önemine düzenlediğimiz etkinliklerimizi geliştirerek sürdürüyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler kapsamında belirlenen yazarlarımızın kitaplarını okuyorlar sonrasında okullarında bu yazarlarla buluşarak bir söyleşi gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda belediye olarak bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve gelecek nesillerimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın donanımlı bireyler olması geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizi daha da güçlendirecek.” dedi.

Selçuklu’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 40 okulu kapsayan, alanında başarılı yazarları öğrencilerle bir araya gelen söyleşi etkinliği 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen söyleşi yazar Abdullah Harmancı’nın kitaplarını öğrenciler için imzalamasıyla sona erdi.