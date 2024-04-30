Doğanköy Sağlıkta Nefes-1 projesinin temeli atıldı

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal imzasıyla Doğanköy’e yapılacak olan ‘Sağlıkta Nefes-1’ dev konut projesinin temeli atıldı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi yeni ve dev bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık iki yılda tamamlanacak ve yüzlerce sağlık çalışanına konut edindirecek olan projeye, şantiye temeli atılarak start verildi.

ŞEHİR HASTANESİ DOĞANKÖY’Ü DEĞERLİ KILDI”

‘Sağlıkta Nefes 1’ projesinin temel atma töreninde Herkes Duysun muhabirine proje ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, bu projenin Bursa Şehir Hastanesinin yapılmasıyla birlikte başlayarak, 7 yıldır devam eden bir proje olduğunu belirterek, “Projemiz aslında yedi yıl önce başlayan bir hikayedir. Yedi yıl önce Şehir Hastanesinin buraya yapılıyor olması bize de burayı değerli kıldı. O yüzden imar işlemleri başlayan bir yerde kooperatif kurarak üyelerimize yer temin ettik. 7 yıl imar işlemleri sürdü, ardından imar işlemleri bitti, proje haline getirdik ve bugün de temelini attık. Buradan yer sahibi olan arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Lokasyon olarak güzel bir yerdedir ve biz kooperatif olarak da kar amaçlı yapmıyoruz. Bizim üyelerimiz her zaman kazanan taraftır. O yüzden herkesin güle güle oturacağı uzun, sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.

BURSA’YA YAKIŞIR BİR ÖRNEK DAİRE

Projeleri kağıt üzerinde göstermenin bazen çok anlaşılır olamayabildiği için örnek bir daire de yaptıklarını kaydeden TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, “Hem arkadaşlarımız nasıl bir yere sahip olacaklarını görsünler hem de biz kendimizi test etmiş olalım dedik ve örnek daire oluşturduk. Örnek dairede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bursa’ya yakışır bir daire oldu.” şeklinde konuştu.

DOĞANKÖY PROJELERİ 2 YIL SONRA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Doğanköy’de 5-6 parselde bulunan projelerinin tamamının bugün başladığını dile getiren Altundal, 2 yıl sonra dairelerin hazır bir şekilde hak sahiplerine teslim edileceğini de ifade etti.