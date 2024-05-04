Başkan Alemdar’dan Sakaryaspor çağrısı

Sakaryaspor’un 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmaya tüm şehri davet eden Başkan Alemdar, “Evimizde TFF 1. Lig’deki son maçımıza çıkıyoruz. Sakaryaspor - Tuzlaspor müsabakasına, bu şehri seven, Sakaryasporluyum diyen, yeşil-siyahlı formaya gönül veren tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, şehrimizin takımının yanında olmaya çağırıyorum. Haydi Sakarya. Süper Lig için hep birlikte şampiyonluğa” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor’un Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için tüm vatandaşları stadyuma davet eden Alemdar, ‘Süper Lig için hep birlikte şampiyonluğa’ mesajını paylaştı.

ALEMDAR’DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımında Alemdar, “Yarın saat 16.00’da Sakarya Atatürk Stadyumu’ndayız. Evimizde TFF 1. Lig’deki son maçımıza çıkıyoruz. Sakaryaspor - Tuzlaspor müsabakasına, bu şehri seven, Sakaryasporluyum diyen, yeşil-siyahlı formaya gönül veren tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, şehrimizin takımının yanında olmaya çağırıyorum. Haydi Sakarya. Süper Lig için hep birlikte şampiyonluğa” ifadelerini kullandı.