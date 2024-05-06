'Dayanıklı Sınıflar Hareketi Kursu' açıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Kursu'nun açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Kursu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, Dayanıklı Sınıflar Hareketi'ne ilişkin, "Madde bağımlılığı ve dijital bağımlılıklar dahil hepsinin normal koşullarda proje kapsamında bir afet olarak tanımlanması gerekiyor. Öğretmen arkadaşlarımızın bu tür konularda nasıl davranacağını, nasıl tepki vereceğini istişare edip 'karşılaşma ahlakı' oluşturmak gerekiyor." dedi.

Bakanlıktaki çalışmalar için "Fikrim var, katkı vermek istiyorum." diyen herkesi bir kez daha birlikte hareket etmeye davet eden Bakan Tekin, Mualla Selçuk'un kendileriyle paylaştığı Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni bir akademisyen olarak büyük mutlulukla karşıladığını, projeyle yapılmak isteneni önemsediğini anlattı. İçinde yaşanılan çağın, insanı öngörülemeyen ve genel ifadeyle "afet" kavramı ile tanımlanabilecek çok sayıda problemle karşı karşıya bıraktığına işaret eden Bakan Tekin, bu kavramın anlamının da 10 yıllar içinde değiştiğini ve çok farklı türlerinin olduğunu söyledi.



Afet denilince geçen yıl yaşanan depremin, iki yıl süren pandemi sürecinin akıllara geldiğini dile getiren Bakan Tekin, başka afet türlerinin de bulunduğunu, eğitimcilerin çeşitli afetlerin önüne geçebilecek önlemler alabileceğine inandığını belirtti. Bakan Tekin, konuşması sonrasında programa katılan 3 öğretmene doğum günleri dolayısıyla pasta ve çeşitli hediyelerle sürpriz yaptı. Öğretmenlerden biri de Bakan Yusuf Tekin'in, doğum günleri vesilesiyle kaleme aldığı notu okudu.