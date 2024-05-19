Memduh Büyükkılıç'tan 19 Mayıs mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. ‘Gençler geleceğimizdir’ şiarıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden bahsetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mesajında, 19 Mayıs’ın 105’inci yıl dönümüne vurgu yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “19 Mayıs, 105 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de donanımlı ve eğitimli bir gençlik yetişmesine özen gösterdiklerini belirterek, gençlere şöyle seslendi: “Gençlik gelecek demektir. Gençlik bir ülkenin umudu ve yarınları demektir. Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi; azimle, gururla çalışan, başaran, bugün ve yarınların en büyük güvencesi siz gençlerimizsiniz. Ülkemizin en büyük sermayesi gençlerimiz olarak sizleri önemsiyor, planlarımızı, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı sizleri de dikkate alarak oluşturuyoruz. Bu bağlamda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu Belediye’ ödülü almıştır. Bu ödül, siz gençlerimize yönelik duyarlılığımızın ve projelerimizde sizlere de yer vermemizin bir göstergesidir.”

Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ sözlerini hatırlatan Büyükkılıç, “Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve Spor A.Ş.’miz marifetiyle gençlerimiz için çok kıymetli etkinlik ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, müzeler ve kütüphanelerin yanı sıra gençlere ve öğrencilere sağladıkları destekler, ilçeler de dâhil olmak üzere kadın ve gençlik merkezleri, sosyal ve spor tesisler ile hizmet sunarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gençler için özverili bir gayretin içerisinde olduklarının altını çizdi.

‘Gençler geleceğimizdir’ şiarıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden şöyle bahsetti:

“Kirada ikamet eden üniversite öğrencilerinin su faturalarının yüzde 50’sini ödüyoruz. Spor A.Ş. ve sosyal tesislerde yüzde 25 indirim uyguluyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım, kırtasiye yardımı ile nakdî destek veriyoruz. Erciyes Kayak Merkezi’nde öğrencilere kayak kursu ve ekipmanlarını ücretsiz temin ediyoruz. 13 farklı kütüphanede ve üniversitelerde ücretsiz çay, çorba ikramı ve ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Çamaşır Yıkama Merkezi’nde ücretsiz çamaşırları yıkama hizmeti veriyoruz. Yeni dönemde de Gençlik Oyunları, Bilişim Akademisi ve Spor Köyü gibi birbirinden önemli projelerimiz olacak.”

Büyükkılıç, tüm gençlerin bu özel bayramını kutlayarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Türkiye’mizin geleceğini, siz gençlerimiz başta olmak üzere, hep birlikte inşa etmeye yönelik niyetimizi ve gayretimizi buradan yineliyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum” diye konuştu.