Başkanlardan başarılı basketbol maçında keyifli anlar

Bursa’daki CHP’li başkanlar, Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni’nde gençlerle birlikte basketbol maçı yaptı. Keyifli anların yaşandığı gösteri maçında kazanan, dostluk ve kardeşlik oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde bu yıl ilkini düzenlediği “Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni”nde, Bursa’daki CHP’li başkanlar da sahaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ile Fatih Vardar’dan oluşan takım, Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen “3x3 Atatürk ve Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası”nda gençlerle birlikte iki gösteri maçı yaptı. Tek potada oynanan basketbol maçında gençlere rakip olan CHP’li başkanlar, performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı. Yüksek tempoda geçen maçta Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başarılı performansı ile dikkat çekti. Uyumları ile oyunda üstünlük kuran başkanlar, isabetli atışlarıyla da skorda üstünlüğü sağladı. Maçta her iki karşılaşmayı başkanlar takımı önde tamamlasa da, kazanan dostluk ve kardeşlik oldu.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: GENÇLERİMİZLE GÜLÜP, EĞLENECEĞİZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençler ile birlikte eğlenip, gençler ile gülerek kutlayacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasının açılış maçında gençlerimizle bir araya geldik. Yoğun tempo içerisinde böyle bir etkinlik içerisinde yer almak bizler için de oldukça keyifliydi. Gençlerimizin enerjisine yetişmeye çalıştık. Gençlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün onlara armağan ettiği bu bayramın keyfini çıkarsınlar. Onlar için hazırladığımız etkinliklere katılsınlar. 19 Mayıs’ta gençlerimizle birlikte eğleneceğiz, hep birlikte güleceğiz” diye konuştu.