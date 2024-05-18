Pazaryeri yolunda araç alev topuna döndü

Bursa’nın İnegöl İlçesinden Bilecik’in Pazaryeri ilçesine seyir halindeki otomobil Nazifpaşa köyü yakınlarında alev alev yandı.Ahmet KIRMIZI / Pazaryeri Gündem

BİLECİK (İGFA) - İnegöl’den Pazaryeri İlçesinde seyir halinde bulunan Y. P idaresindeki 10 AGU 047 plakalı otomobil ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Nazifpaşa köyü yakınlarında motor kısmında yangın çıktı.

Araç sürücüsü Y. P. Durumu 112 Acil Servisi Ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine Pazaryeri İlçesinden ve İnegöl’den jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, yanan araç tamamen kullanılmaz hale geldi.