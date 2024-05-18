Düzce'de arama kurtarma tatbikatı

İçişleri Bakanlığının, Türkiye’nin nitelikli Arama Kurtarma kapasitesinin 100 bin kişiye çıkarılması genelgesi yayınlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliğince uygulamaya konulan “Düzce'de Arama ve Kurtarma Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının ve malzeme Kapasitelerinin Gelişmesi projesi” kapsamında verilen teorik eğitimlerin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da 112 acil çağrı hattına gelen ihbarda, “kamp yapan üniversite öğrencilerinin yaban hayvanlarının saldırısına uğradığıması nedeniyle orman içinde kayboldukları, uçurumdan düşenlerin olduğu, 10 kişilik grubun birbirinden tamamen koptuğu bildirildi.

Senaryoya göre Kaynaşlı İlçemiz Darıyeri Yörükler Yaylasında 7 STK 121 kişi, 3 Topluluk 35 kişi ile AFAD, Jandarma, Emniyet, Orman ve Sağlık teşkilatlarından oluşan Toplam 236 kişi katılımıyla doğada arama ve kurtarma tatbikatı icra edilecek.