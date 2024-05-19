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Düzce'de silah sesleri mahalleyi ayaklandırdı
Düzce merkez Körpeşler Mahallesi'nde bulunan park içerisinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada silah çekilince mahalle ayaklandı
GÜNDEM 19.05.2024, 08:58
Düzce merkez Körpeşler Mahallesi'nde bulunan park içerisinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada silah çekilince mahalle ayaklandı.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiy göre Düzce Körpeşler Mahallesi'nde silah seslerinin üzerine 112'ye yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Kavgada silah çeken H.E.A.'ya müdahale eden kalabalık gurup darp etti.
Kavgada yaralanan 2 kişiyi Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda silahın kurusıkı diye tabir edilen ses tabancası olduğu anlaşıldı.
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