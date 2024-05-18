İzmitli gençler, 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşünde buluştu

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler Gençlik Yürüyüşünde bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Gençlik Yürüyüşü kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda buluşan gençler, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na yürüdü. Gençler, kendilerine bu güzel günü armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına karanfil bıraktılar.

ETKİNLİKLER SEKA PARK’TA DEVAM ETTİ

Yürüyüşün ardından SEKA Park’ta gençler için birçok sportif aktivite düzenlendi. Bocce, ayak tenisi ve voleybol oynayan gençlere Mobil İkram Aracından çorba, kek ve limonata ikramı yapıldı. 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayan gençler İzmit Belediyesi ailesine teşekkür etti.