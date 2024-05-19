AK Parti heyetinden Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, bu dönemde de Kayseri’ye en güzel hizmetleri ulaştırmaya gayret edeceklerini, 16 ilçe belediyesi ile el birliğiyle, teşkilatlarla, milletvekili, bakanlar, bürokratlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ile Kayseri’yi daha iyi noktaya taşıyacaklarını dile getirdi.

Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise 31 Mart Seçimlerinde Başkan Büyükkılıç ve diğer belediye başkanlarının çok güzel bir aktivite gösterdiklerini belirterek, “Büyükşehirler olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütün olumsuzluklara rağmen, ters esen rüzgâra rağmen başarmanız bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Elitaş, Başkan Büyükkılıç’ın 16 ilçe belediye başkanına da ağabeylik yapacağına inandığına işaret ederek, birlik beraberlik mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur da Başkan Büyükkılıç’ı, yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.