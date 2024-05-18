Son Dakika

Tarihi 'Nutuk' Bursa'da sergileniyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı Nutuk, 141 yıllık eğitim çınarı Bursa Erkek Lisesi’nde yer alan Bursa Tarih Müzesi’nde sergileniyor

YAŞAM 18.05.2024, 17:29
Tarihi 'Nutuk' Bursa'da sergileniyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı Nutuk, 141 yıllık eğitim çınarı Bursa Erkek Lisesi’nde yer alan Bursa Tarih Müzesi’nde sergileniyor.Burak KİRAZ - İsmail BAŞARAN / YOLCUTVHABER  

BURSA (İGFA) - 2019 yılında düzenlenen Bursa Erkek Lisesi Geleneksel Pilav Günü’nde, Bursa Erkek Lisesi mezunu olan Türkiye'nin doktoralı ilk kitle iletişimcisi Prof.Dr.Haluk Şahin tarafından okul müzesinde sergilenmek üzere Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nevin Burbut Aslan’a teslim edilen Nutuk’un İlk Baskısı özenle korunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında Osmanlıca yazılan ve TBMM’deki milletvekili sayısı kadar basılan Nutuk, Bursa Erkek Lisesi’ndeki Tarih Müzesi’nde ziyaretçi akınına uğruyor.

“ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA DEĞER KATAN NESİLLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkenin içinde bulunduğu koşulları ortaya koyan ve 1937 yılında Türkiye’de sadece 52 ailede bulunan Nutuk’un ilk baskısına dair bilgiler veren Bursa Erkek Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nevin Burbut Aslan; okulun taşıdığı tarihi misyonuna vurgu yaparak;

“2019 yılında düzenlediğimiz Geleneksel Pilav Günü’nde eski mezunlarımızdan basınımızın duayen ismi Prof. Dr. Haluk Şahin, kendisine merhum babası emekli subay Mehmet Şahin tarafından miras kalan Nutuk’u en iyi şekilde okulumuzda saklanabileceğini düşündüğünü belirterek bizlere hediye etti.  Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında Osmanlıca kaleme alınan Nutuk, Meclis’teki milletvekili sayısı kadar basılmış. 141 yıllık köklü mazisiyle ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından bir olan okulumuz, Yunan İşgalinde hastane olarak kullanılmıştır.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk, taşıdığı tarihi misyonla gurur kaynağımız olan Bursa Erkek Lisesi’ni 23 Ağustos 1924 ve 3 Mart 1925 tarihlerinde iki kez ziyaret etmiş, Kendisinin de Fransızca öğretmeni olan Nevres Bey´in dersine girmiştir. Kuruluşundan günümüze ülkemiz için çok önemli isimler yetiştiren okulumuz yaşamı şekillendirmeye ve geçmişten geleceğe ışık tutan bilim ve kültür yuvası olma misyonunu devam ettiriyor. Bizler tarihimizden aldığımız ilham ve bilim ışığıyla ülkemize ve dünyaya katma değer yaratacak nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“MÜZEMİZ EĞİTİM TARİHİNE IŞIK TUTUYOR”

Bursa Erkek Lisesi’nde tarihi bina içerisinde yer alan Bursa Eğitim ve Tarih Müzesi hakkında bilgiler veren Okul Tanıtım Ekibi Başkanı ve Fen Bölümü Öğrencisi Ezgi Sefercik ise; müzede sergilenen eserlerin birçok okuldan geldiğini belirterek; “Müzemiz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açılmıştır. Eğitim araç-gerekleri başta olmak üzere eski kameralar, saatler, plaklar, çok sayıda tarihi belge ve vesika müzemizde ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu yanıyla müzemiz eğitim tarihine ışık tutan bir müze durumunda. Özellikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk’un ilk baskısını müzemizde sergilemenin heyecanı ve gurunu yaşıyoruz.” dedi.

1883 yılında kurulan ve 141 yıllık mazisiyle Bursa ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak çok sayıda devlet adamı, sanatçı, bilim insanı ve sporcu yetiştiren Bursa Erkek Lisesi’nde ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün el yazması Onuncu Yıl Nutku da yer alıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Sivasspor 37 51
8. Alanyaspor 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17