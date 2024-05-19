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Kocaeli’nin manzaralı kütüphanesi hizmette

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Bayramının arifesinde Darıca Halk Kütüphanesi’ni geleceğin emanetçilerine armağan etti

GÜNDEM 19.05.2024, 09:11
Kocaeli’nin manzaralı kütüphanesi hizmette

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Bayramının arifesinde Darıca Halk Kütüphanesi’ni geleceğin emanetçilerine armağan etti.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde geleceğin emanetçileri gençlere anlamlı bir hediye verdi. Büyükşehir, Derince Kütüphanesi’nin ardından Darıca Kütüphanesi’ni de hizmete aldı.

Açılışta konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla inşa ettiğimiz Darıca Kütüphanemiz gençlerimize armağan olsun” dedi.

Darıca Millet Bahçesi içi Bayır Sokak’taki adresinde hizmete giren kütüphane için tanıtım programı düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri,  Başkan Vekili Hasan Soba, Genel Sekreter Yardımcıları  Dr. Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN BIYIK’TAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Törende ilk konuşmayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Başkan Bıyık, Darıca Millet Bahçesi içindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen kütüphanenin önemine değinerek, “Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize ve gençlerimize yönelik bu önemli hizmeti için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da açılışa katılanlara yönelik bir selamla konuşması yaptı Sözlerine, “Kişi odur ki bıraka dünyaya eseri, eseri olmayanın yerinde yeller eser” dizeleriyle başlayan Başkan Büyükakın, “Bütün gayretimiz bu millete hizmet etmek. Çünkü biliyoruz ki Rabbimizin rızasını almak için milletin gönlüne girmemiz gerekir. Onun için mutlu bir şehir, o şehrin mutlu insanları için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bize hep bu talimatı veriyor” dedi.

EŞSİZ DENİZ MANZARASINA KARŞI

930 dönümlük Millet Bahçesi içinde gençler için son derece donanımlı bir kütüphane inşa ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Bakın burası eşsiz deniz manzarasına karşı gençlerimizin ücretsiz olarak çayını kahvesini içebileceği, dersini çalışabileceği, internet olanağının olduğu, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphanelerine dijital ağı olan bir kütüphane. Atatürk ve onunla ülkeyi kuranlar ülkelerini en çok sevenlerdir. Biz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla yaptığımız Darıca Kütüphanemizi gençlerimize armağan ediyoruz. Gençlerimiz benden hep ders çalışabilecekleri bir yer istediler işte o mekan bu mekandır” dedi. Başkan Büyükakın konuşmasını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatana canlarını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

FELSEFEMİZE EN UYGUN HİZMETLERDEN BİRİ

Açılışta son konuşmayı ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz yaptı. Darıca Kütüphanesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi son derece anlamlı bir günün öncesinde gençlere armağan edilmesinin önemine değinerek, “Başkan Büyükakın’a böylesine anlamlı bir günün arifesinde böylesine güzel bir eseri gençlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Bu  insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine en güzel örneklerden biridir” şeklinde konuştu.

Kendisinin Samsun Milletvekili olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 saat 08.30’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattı. Bu anlamlı günün arifesinde Kocaeli’nde gençler için çok önemli bir açılışta bulunmanın bu nedenle mutluluğunu yaşıyorum. Bu son derece anlamlı eser için Başkan Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ederim. Gençlere armağan olsun, bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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