Bursa Nilüfer’de 19 Mayıs coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs, Nilüfer’de 105. yılında coşku ve gururla kutlandı. Nilüfer Belediyesi’nin binlerce Bursalı’nın katılımıyla FSM Bulvarı’nda başlayıp, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşünün ardından, sevilen sanatçı Ceza konser verdi.BURSA (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşinin yandığı gün olan 19 Mayıs, 105. yılında Nilüfer’de büyük bir gururla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Doğum günüm” dediği ve gençlere armağan ettiği bu günün 105. yılında Nilüfer Belediyesi, binlerce Bursalı’nın katılımıyla yürüyüş düzenledi. FSM Bulvarı’ndan başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayraklarla Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de gençlerin bu kutlu yürüyüşüne eşlik etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yürüyüşün ardından eşi Nuray Özdemir ile birlikte Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahneye çıkarak, alanı dolduran gençleri selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gençlere seslenen Başkan Şadi Özdemir, “Cumhuriyetine sahip çıkan gençlerimizle burada olmak çok güzel. Işıl ışıl, pırıl pırıl gençlerimizle bayramımızı kutlamak ne büyük mutluluk. Sizin coşkunuzu görmek, geleceğe dair umut veriyor” dedi.

105 yıldır yanan kurtuluş meşalesinin, gençlerle birlikte sonsuza dek yanmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, gençlerin bu önemli bayramını kutladı.

Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Hep birlikte onun izinde, onun verdiği güçle, umutla demokrasimize sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı hep önde tutarak, vatan sevgisini yüreğimizde duyarak, geleceğimiz için birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” hayalini gençlerin gerçekleştireceğine inandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu mutlu günde bir kez daha söylüyoruz ki, size inancımız çok, umudumuz diri. Demokrasiye, özgürlüğe, barışa ve geleceğe olan inancımız tam. Şimdi sesimizi her zamankinden gür ve yüksek çıkarmanın zamanı. Şimdi geleceğimize sahip çıkma zamanı”

Gecede sahneye çıkan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanları Yağmur Akın ile Çağrı Önal da yaptığı konuşmada gençlerin yaşadıkları sorunlara değindi. Konuşmaların ardından ünlü rapçi Ceza’nın sahneye çıkmasıyla coşku doruğa tırmandı. “Fark Var”, “Sus Pus”, “Med-Cezir”, “Holocaust” gibi dillerden düşmeyen ve son albümlerinden şarkılar seslendiren Ceza’ya, gençler de eşlik etti.