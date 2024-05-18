Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Erkekler Goalball 1. Ligi’nde oynadığı tüm maçları kazandı. En yakın rakibine 6 puan fark atan Nilüfer Belediyesi GESK, ligi lider bitirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Aksaray'da gerçekleştirilen Erkekler Goalball 1. Lig müsabakalarında Nilüfer’i başarıyla temsil etti. Müsabakalarda başarılı oyun ve skor üstünlüğüyle oynayan Nilüfer Belediyesi GESK takımı, performansıyla dikkatleri topladı.

Onur Çakal, Ebubekir Sıddık Kara, Barış Tosun, Caner Keleş, Furkan Deymez, Hilmi Uslu ve Beyazıt Çağrı Yurdagül’den oluşan Nilüfer Belediyesi GESK takımı, tüm maçlarını galibiyetle tamamladı. Ali Genç ve İsmail Aydın’ın antrenörlüğünü yaptığı Nilüfer Belediyesi GESK, en yakın rakibine 6 puan fark atarak ligi lider bitirdi. Nilüfer Belediyesi GESK, performansıyla tüm otoritelerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin adını bu alanda da başarıyla duyurduklarını belirten Nilüfer Belediyesi GESK Antrenörü Ali Genç, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti.