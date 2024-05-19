Nevşehir Belediyesi'nden 'Taş' gibi kutlama

Nevşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlediği konser programında sevilen sanatçı Mustafa Taş sahne alacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. Yılı Nevşehir Belediyesi’nin hazırladığı coşkulu bir programla kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Pazar Günü saat 17.30’da Mustafa Taş sahne alacak. Mustafa Taş, eşsiz sahne performansı ile Nevşehirlilere müzik ziyafeti sunacak.

Bu tarihi günü başta gençler olmak üzere hemşehrileriyle birlikte coşku içinde kutlayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm vatandaşları Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek konsere davet etti.