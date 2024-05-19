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Bugün hava nasıl olacak? Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve diğer bölgelerde sağanak yağışların görüleceği bildirildi Toz taşınımı uyarıları da yapılıyor Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

YAŞAM 19.05.2024, 09:01
Bugün hava nasıl olacak? Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve diğer bölgelerde sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Toz taşınımı uyarıları da yapılıyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun (Ardahan hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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