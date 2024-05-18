Alemdar: “Sakarya için kararlılıkla çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı konuk ettiği ziyarette, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi aynı zamanda belediyecilikte de şehirlerin yüzyılı olacak, Sakarya bu noktada örnek gösterilecektir. Bu hedefe ulaşmak, şehrimizi geleceğe hazırlamak için hazırız, görevi teslim aldığımız günden bu yana kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir dizi ziyaret için şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı konuk etti.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Adana Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile teşkilat yöneticileri yer aldı.

KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Başkan Alemdar, vatandaşların refahı, şehrin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya başladıklarını aktararak, “Belediyecilikte inşallah şehrimizin tamamına en iyi hizmeti sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi aynı zamanda belediyecilikte de şehirlerin yüzyılı olacak, Sakarya bu noktada örnek gösterilecektir. Bu hedefe ulaşmak, şehrimizi geleceğe hazırlamak için hazırız, görevi teslim aldığımız günden bu yana kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise seçim başarısı dolayısıyla Başkan Alemdar’ı tebrik ederek, “Sakarya’mız için yapılan her hizmetin hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.