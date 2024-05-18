2. Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Buluşması başarıyla gerçekleşti

Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği (AMAÇ) tarafından düzenlenen 2. Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Buluşması başladı.ANTALYA (İGFA) - Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği (AMAÇ) tarafından 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesindeki Innvısta Hotel'de düzenlenen 2. Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Buluşması büyük bir coşkuyla başladı.

Başarıyla devam eden etkinliğe, Sağlık Bakanlığı, Türkök Birimi, üniversiteler, özel hastaneler ve kemik iliği nakil merkezlerinden çok sayıda deneyimli sağlık personeli katıldı.

Bu yıl gerçekleştirilen buluşmada, aferez ve hematoloji alanlarındaki güncel gelişmeler, yeni açılan merkezlerde çalışan meslektaşların deneyimleri ve klinik ile merkez çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ortak sorunlara çözüm aradı. Özellikle aferez ve hematoloji alanındaki yenilikler ve uygulamalar hakkında yapılan sunumlar büyük ilgi gördü. Ayrıca, katılımcılar arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını artırmaya yönelik birçok interaktif oturum düzenlendi.

Etkinliğin sonunda, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Türkök Birimi ve diğer katılımcılar, organizasyonun verimli geçtiğini belirterek, bu tür etkinliklerin sağlık sektöründeki profesyoneller için büyük önem taşıdığını vurguladı.

AMAÇ Başkanı, etkinliğin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu buluşma, aferez ve hematoloji alanında çalışan tüm sağlık profesyonelleri için önemli bir platform sağladı. Katılımcılarımızın katkıları ve paylaşımlarıyla daha da güçlendik. Gelecek yıl daha geniş katılımla bir araya gelmeyi umuyoruz," dedi.