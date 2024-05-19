Piknikçilerin yeni gözdesi Park Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Park Ankara'da 1 milyon 480 bin metrekarelik Hacıkadın Kent Ormanı'nı Baharla birlikte piknikçilere açtı. Şehir merkezinde mangal keyfi, piknik imkanı sunan park, her mevsim hizmet veriyor. Vatandaşlar, çevre düzenlemeleri ve olanaklarından memnun.ANKARA (İGFA) - “Yeşilin Başkenti” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yeni park ve rekreasyon alanları kazandırmaya devam ediyor.

Park Ankara adıyla Başkentlileri ağırlamaya devam eden 1 milyon 480 bin metrekare alan üzerine kurulu Hacıkadın Kent Ormanı, baharın gelmesiyle birlikte Başkentli piknikçilerle dolup taşıyor.

HER MEVSİM PİKNİK

Şehrin merkezinde doğayla iç içe zaman geçirme imkânı bulan Başkentliler, Park Ankara’da her mevsim mangal yakmanın ve piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yapılan düzenlemelerle tüm mevsim şartlarına uygun hâle getirilen piknik alanında bulunan çardaklar şeffaf çadırla kaplı. İçinde özel yapım pelet sobası konulan çardaklarda dumandan zehirlenme riski de yok.

ERKENDEN DOLUYOR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Park Ankara’ya gelmeye başlayan piknikçiler geç saatlere kadar aileleriyle birlikte güven içerisinden vakit geçirebiliyor. Park Ankara’ya piknik yapmaya gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nuri Evcim: “Ankara’da hafta sonları pikniğe gidilir. Bağlamamızı aldık biz de erkenden ailemizle buraya piknik yapmaya geldik. Gayet ferah güzel bir yer. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum.”

-Nazlı Güzey: “Herkesin ailesiyle, arkadaşlarıyla gelebileceği saat kısıtlamasının olmadığı çok güzel bir yer. İlk defa burayı görüyorum. Mükemmel ötesi bir piknik alanı. Piknikçilere her imkân sağlanmış. Sobası var, yağmur yağsa çatısı var, hamak var.”

-Raşit Şeker: “Burası Ankara’nın en iyi piknik alanlarından bir tanesi. Çalışanlar çok iyi. Biz onlar sayesinde buraya gelebiliyoruz. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen çadırlı yerlerimiz var burada.”

-Mehmet Başol: “Buraya ilk kez geldim. Beklentilerimizin üzerinde oldu. Sosyal alan açısından çok güzel. Temiz ve sürekli kontrol ediliyor. Ailemizle güzel vakit geçirebileceğimiz ve ekonomik olarak çok uygun bir yer.”

-Bülent Güzey: “Çok nezih ve güzel bir ortam. Hizmet çok güzel. Eskiden burası mezbelelikti. Şimdi ailemizle gelip piknik yapıyoruz.”

-Burhan Kaymak: “İmkânlar çok güzel. Hamak, açık-kapalı çardaklar, mangal yerleriyle, sobalarıyla her şey çok güzel. Evimize çok yakın. Keçiören’de böyle bir yer olması bizi çok memnun ediyor.”

-Behçet Güzey: “Burası eski haline nazaran çok daha güzel. Tam bir aile ortamı olmuş. Herkes birbiriyle samimi. Personel çok iyi. Lavabolar çok temiz. Her şey mükemmel.”