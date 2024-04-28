Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu

ABD’de iki kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas’taki Galveston Polis Departmanının görev silahları arasına girdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’yi gururla temsil eden Sarsılmaz, uluslararası arenada yeni bir başarıya daha imza attı.

Sarsılmaz’ın ürettiği, ABD’de iki kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin SAR9 SOCOM modeli, ABD’nin Teksas eyaletinde polis departmanları tarafından görev tabancası olarak envantere girdi. SAR9 SOCOM, 9 mm'lik tabanca, özel kuvvetlerin zorlu koşullardaki taleplerini karşılamak üzere tasarlanan ve dünyanın en titizlikle test edilen ateşli silahlarından biri olan SAR9'un DNA'sından üretildi.

Geçtiğimiz hafta içinde görev tabancalarını teslim alan Teksas’taki Galveston polis departmanında görevli polis memurları, departman poligonunda silahları denedi. Yeni beylik tabancası SAR9 SOCOM ile ilgili beğenilerini dile getiren polis memurları, güvendikleri bir tabanca ile hizmet vermekten daha rahatlatıcı bir duygu olmadığını söyledi.

Departmanın polis şefi Doug Balli, SAR9 SOCOM’un sağladığı kusursuz atış konforundan övgüyle söz etti.

Sarsılmaz’ın geliştirdiği 300’ün üzerinde askeri ve sivil modelin, 80’den fazla ülkenin silahlı kuvvetleri, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih edildiğini vurgulayan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “SAR9 SOCOM’un Teksas polis departmanının 5 görev silahından biri olarak seçilmesi bizi çok mutlu etti. ABD emniyet teşkilatının bir bölümünün bu özel silahı kullanacak olması çok güçlü bir motivasyon. Öte yandan sivil pazarda devletler dışında en önemli pazar ABD pazarı. 340 milyonluk ABD nüfusuna karşılık ülkedeki silah sayısı 393 milyonun üzerinde bulunuyor. Pandemi sonrasında ABD’de silah satışlarında ciddi bir artış da yaşandı. Tüm bunları değerlendirerek ABD’de üretime başlama kararı aldık ve hızla üretim hattımızı kuruyoruz.” dedi.