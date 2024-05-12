Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Miçotakis'i kabul edecek.ANKARA (İGFA) - Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Ankara ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

TRT Haber'in diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ilişkilerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırmadan bilim ve teknolojiye, tarımdan, turizme çeşitli alanlarda ortak eylem planlarının devam ettirilmesi hedefleniyor.

Kolaylaştırılmış vize prosedürü, düzensiz göç ve terörle mücadele konuları da masadaki başlıklar arasında yer aldı.

Ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi bulunuyor. Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretinde, ortak hedefler çerçevesinde bu kapasitenin 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.