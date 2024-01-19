Son Dakika

Şoförler ve nakliyecilerden ortak açıklama: Mardin’e acilen  çevre yolu  yapılmalı

Yerel 19.01.2024, 17:06
Şoförler ve nakliyecilerden ortak açıklama: Mardin’e acilen  çevre yolu  yapılmalı

Mardin'de son günlerde artış gösteren trafik kazalarına tepki gösteren  Mardin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği Mardin Şube Başkanı ortak bir açıklama yaparak çevre yolunun en kısa zamanda yapılmasını istedi.  ŞEHMUS EDİS (MARDİN İGFA) -  Mardin Şoförler Odası Başkanı Mehmet Nasır Öztap, son dönemde yaşanan kazaların ardından basın açıklamasında bulundu. 
Öztap, Mardin'de kireç, boru ve çimento fabrikalarının yanı sıra Habur'a bağlanan yol olduğu için çevre yolunun şart olduğunu vurguladı. 
Çevre yolu olmazsa devamlı Mardin içerisinde ve çevresinde kazaların devam edeceğine değinen Öztap, "Bu kazalar da genelde büyük araçlar sebep oluyor. Acilen bir çevre yolu Mardin'e şarttır. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir an evvel Mardin çevre yoluna kavuşmasını istiyoruz." dedi. 
Öztap, Alternatif Türkmen yolunun tır, otobüs ve kamyonların için uygun olmadığını, küçük araçlar için bir alternatif olabileceğini söyledi.  
Güneydoğu Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Muhsin Kaya, ise yaptığı açıklamada, "Güneydoğu'nun üçgeni olan Mardin, Mardin'den haburu bağlayan Midyat Batman Diyarbakır ve bunların ortak bir yolu olduğunu ve Mardin merkezinde tek bir giriş yolumuz var o da şehir içinde geçişler sağlanıyor. Çevre yolumuz olmadığından dolayı şehir içi yolları kullanılmakta bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Günlük 2-3 kaza hatta 4 kaza bile meydana geliyor. Bu nedenle iki çevre yolu ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve uzun yıllardır defalarca bunu yetkililere ilettik. Hala cevap alamadık el atılmadı. Sözde yeni yapılan bir çevre yolu var. O çevre yolu görünmemektedir. Herhangi bir ağır tonajlı araçlar kullanılmaktadir. Bunu tekrar gözden geçirmeli ve el atılmalı."dedi

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6