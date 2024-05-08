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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı
Düzce'de Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motorsiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulmasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı
GÜNDEM 08.05.2024, 08:19
Düzce'de Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motorsiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulmasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kültür Mahallesi Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinde A.D. idaresindeki 81 ADN 460 plakalı motorsiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savruldu.
Kazanın etkisiyle yerde sürüklenen sürücü, kaskının olmaması sonucu başına darbe alarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevkedildi.
Yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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