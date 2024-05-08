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Edirne Keşan'da CHP'den 'vergi' eleştirisi

Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, Türkiye'de son yapılan KDV düzenlemeleri ile lokanta, restoran ve kafelerde tüketilen ürünlerin KDV oranlarının artırılması ve vergi adaletsizlikleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu

SİYASET 08.05.2024, 07:58
Edirne Keşan'da CHP'den 'vergi' eleştirisi

Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, Türkiye'de son yapılan KDV düzenlemeleri ile lokanta, restoran ve kafelerde tüketilen ürünlerin KDV oranlarının artırılması ve vergi adaletsizlikleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, AK Parti hükümetinin fakirden alıp zengine vermeye, yoksulu daha da yoksullaştırırken zengini daha da zengin etmeye devam ettiğini söyledi.

 
Başkan Çakır, hükümetin bu artışı 'vergi artışı' olarak değil de 'KDV düzenlemesi' olarak nitelendiğini belirterek, son bütçe raporlarına göre toplanan vergilerin büyük bir çoğunluğunun dolaylı vergilerden geldiğini ve bu durumun özellikle düşük ve orta gelir gruplarını etkilediğini söyledi. "Bu artışlar, seçim kampanyasında 'yeni vergi artışı yok' vaadi ile çelişirken, dolaylı vergilerle halkın temel tüketim ürünlerinden yüksek oranda vergi toplandığı ve bu durumun ekonomik adaletsizliği artırdığı gözlemleniyor.” diyen Başkan Çakır, yeme-içme sektöründe KDV oranını arttıran hükümetin bu artışı düzenleme olarak söylediğini hatırlattı.

Başkan Çakır, açıklamada, yılın ilk 3 ayında toplanan vergi istatistiklerine bakıldığında vatandaştan alınan dolaylı vergilerin, banka, holdinglerden alınan doğrudan vergiden 3 katı olduğu bilgisini vererek, "Ocak-mart dönemi bütçe gerçekleşmelerinde vergi tahakkuk ve tahsilat rakamları,iktidarın üst gelir grupları, şirketler, bankalar, holdinglerden alınan doğrudan vergilerin üçkatı vergiyi KDV, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Akaryakıt TüketimVergisi (ATV) vb. dolaylı vergilerle halkın harcamalarından topladığı görülüyor.Merkez Bankası (MB) genel kurulunda 2023’te Kur Korumalı Mevduata (KKM) ödenentutarın maliyeti 833,4 milyar TL olarak açıklandı. 2022’deki ödemelerle toplam maliyet1,1 trilyon liraya ulaşırken, bu trilyonluk gelirin, kazancın vergisi sıfır. MB’nin açıkladığı kurfarkı maliyeti dışında KKM hesaplarına 2022’de 212 milyar, 2023’te 1 trilyon 23 milyarolmak üzere toplam 1 trilyon 235,5 milyar lira faiz ödenmiş, vergisi-stopajı sıfır" diye konuştu.

Vadeli TL hesaplarında faizlerinde stopaj alınırken, KKM hesaplarında sıfır vergi ve stopaj alarak adaletsiz uygulamaya devam eden iktidarı eleştiren Başkan Çakır, hükümetin fakirden alıp zengine vermeye, yoksulu daha da yoksullaştırırken zengini daha da zengin etmeye devam ettiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'vergiyi tabana yayacağı' sözüne de göndermede bulunan Başkan Çakır, "Bütçe gerçekleşmeleri, dolaylı vergilerle tabanın belinin büküldüğünü, aldığı nefese bile KDV-ÖTV ödediğini, memur-asgari ücretlinin maaşı cebe girmeden gelir vergisinin kesildiğini gösteriyor. Asıl yapılması gereken vergiyi  tavana yaymak kaynağı belirsiz servet sahiplerinden, rant ve gayrimenkul zenginlerinden vergi almak! Hükümet, fakirden alıp zengine vermeye, yoksulu daha da yoksullaştırırken zengini daha da zengin etmeye devam ediyor.” diye konuştu.

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