Hava sıcaklıkları artıyor

Günlük hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artacağını duyururken, olası herhangi bir uyarıya yer vermedi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.